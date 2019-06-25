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оновлено
25.06.2019
13:12

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Обострение в зоне ООС на Донбассе: 44 обстрела, двое раненных

Обострение в зоне ООС на Донбассе: 44 обстрела, двое раненных

недалеко от Кряковки - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. ГолосUA >>  сьогодні, 10:49

Уничтожено БПЛА противника и повреждено радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк". Сайт города Донецка >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрелы позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Лебединское - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; 0642.ua — сайт города Луганска >>

24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 44 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пятнадцать раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, передает 06277 со ссылкой на пресс-службу ООС. Сайт города Доброполье >>

От начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил. ГолосUA >>

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0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 44 раза нарушили перемирие: ранены двое воинов ВСУ Сайт города Доброполье: На Донбассе за сутки 44 обстрела Телеграф: За сутки на Донбассе ранены два бойца ВСУ, еще двое получили боевые травмы 057.ua — сайт города Харькова: Разбитый беспилотник и трое раненых оккупантов: ситуация в зоне ООС ГолосUA: Обострение в зоне ООС на Донбассе: 44 обстрела, двое раненных

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