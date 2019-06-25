недалеко от Кряковки - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. ГолосUA >> сьогодні, 10:49

Уничтожено БПЛА противника и повреждено радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк". Сайт города Донецка >> сьогодні, 08:00

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрелы позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Лебединское - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 08:00

24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 44 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пятнадцать раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, передает 06277 со ссылкой на пресс-службу ООС. Сайт города Доброполье >> сьогодні, 09:10