Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия UAtoday >> сьогодні, 09:08
За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения. Деловая столица (газета) >>
С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. forUm >>
За прошедшие сутки 23 июня вооруженные формирования российских оккупантов 34 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики вели обстрел 16 раз: у н.п. Online.ua >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Павлополя - из миномета калибра 120 мм, четыре раза в районе н.п. Телеграф >>