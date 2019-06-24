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оновлено
24.06.2019
09:11

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• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки в ООС: 34 обстрела, ранены 3 военных

Сутки в ООС: 34 обстрела, ранены 3 военных

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия UAtoday >>  сьогодні, 09:08

За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения. Деловая столица (газета) >>

С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. forUm >>

За прошедшие сутки 23 июня вооруженные формирования российских оккупантов 34 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики вели обстрел 16 раз: у н.п. Online.ua >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Павлополя - из миномета калибра 120 мм, четыре раза в районе н.п. Телеграф >>

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Online.ua: Сутки в ООС: оккупанты увеличили обстрелы, но понесли потери Телеграф: За сутки на Донбассе ранены три военных ВСУ UAtoday: Оккупанты 34 раза обстреляли позиции ВСУ, трое раненых

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