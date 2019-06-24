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оновлено
24.06.2019
11:45

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На Донбассе ранены трое украинских военных - штаб ООС

На Донбассе ранены трое украинских военных - штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников: Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>  сьогодні, 11:00

За минувшие сутки, 23 июня, вооруженные формирования РФ 34 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС. forUm >>

За прошедшие сутки 23 июня вооруженные формирования российских оккупантов 34 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >>

За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения. Остров >>

С начала текущих суток противник два раза обстрелял позиции Объединенных сил. dnews.dn.ua >>

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Сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 34 раза нарушили перемирие: ранены трое воинов ВСУ Online.ua: Сутки в ООС: оккупанты увеличили обстрелы, но понесли потери Online.ua: Сутки в ООС: оккупанты увеличили обстрелы, но понесли потери Телеграф: За сутки на Донбассе ранены три военных ВСУ UAtoday: Оккупанты 34 раза обстреляли позиции ВСУ, трое раненых
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057.ua — сайт города Харькова: Три десятка обстрелов и два убитых оккупанта: ситуация в зоне ООС dnews.dn.ua: Сводка из зоны ООС за 23 июня: Версии сторон конфликта

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