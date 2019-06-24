В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников: Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 11:00

За минувшие сутки, 23 июня, вооруженные формирования РФ 34 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС. forUm >> сьогодні, 08:02

За прошедшие сутки 23 июня вооруженные формирования российских оккупантов 34 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >> сьогодні, 08:19

Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 09:48

За минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения. Остров >> сьогодні, 09:50