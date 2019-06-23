вблизи ЗАЙЦЕВО из 82-мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Mariupol.tv >> сьогодні, 09:32

За прошедшие сутки 22 июня вооруженные формирования российских оккупантов 31 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >> сьогодні, 08:16

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. Online.ua >> сьогодні, 08:16

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Павлополь - с миномета калибра 120 мм. Gottstat.com >> сьогодні, 09:15