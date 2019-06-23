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оновлено
23.06.2019
10:25

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки в ООС: есть потери с обеих сторон, подбита вражеская БМП

Сутки в ООС: есть потери с обеих сторон, подбита вражеская БМП

вблизи ЗАЙЦЕВО из 82-мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Mariupol.tv >>  сьогодні, 09:32

За прошедшие сутки 22 июня вооруженные формирования российских оккупантов 31 раз обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. Online.ua >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Павлополь - с миномета калибра 120 мм. Gottstat.com >>

От начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил. Mariupol.tv >>

ФОТО:

Online.ua: Сутки в ООС: есть потери с обеих сторон, подбита вражеская БМП Gottstat.com: За сутки на Донбассе погиб один боец ВСУ, еще 8 получили ранения

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