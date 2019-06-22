Обозное - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; н.п. Южное, с направления шахты им.Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи н.п. Слово и Дело >> сьогодні, 20:50

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Остров >> сьогодні, 19:49

С начала суток 22 июня боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. Телеграф >> сьогодні, 20:13