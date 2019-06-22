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оновлено
22.06.2019
21:04

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Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • направление . • населенные пункты . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Оккупанты совершили 11 обстрелов, ранен один боец ВСУ - штаб ООС

Оккупанты совершили 11 обстрелов, ранен один боец ВСУ - штаб ООС

Обозное - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; н.п. Южное, с направления шахты им.Гагарина - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи н.п. Слово и Дело >>  сьогодні, 20:50

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Остров >>

С начала суток 22 июня боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. Телеграф >>

Доломитное - из крупнокалиберного пулемета. Также напомним, Красный Крест направил на Донбасс девять грузовиков гумпомощи. Слово и Дело >>


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