33 правонарушителям сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Новости Херсонщины >> сьогодні, 12:12

В период с 20 мая по 20 июня полицейские Херсонщины из незаконного оборота изъяли гранатомет, пулемет КПП, 12 пистолетов и револьверов, 5 обрезов охотничьих ружей, 18 гранат, более 2,5 тысяч патронов к оружию армейских образцов, 19 других боеприпасов, более 100 килограмм пороха и почти 10 килограмм тротила. Kherson.net.ua >> сьогодні, 11:41

За время отработки полицейскими был обнаружен 51 факт незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Херсон Онлайн >> сьогодні, 11:54