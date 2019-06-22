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оновлено
22.06.2019
15:40

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Мітки сюжету

• взрывчатые вещества . • гранатомет . • оружие . • отработка . • правонарушители • Евросоюз

На Херсонщине завершилась полицейская отработка «Оружие»

На Херсонщине завершилась полицейская отработка «Оружие»

33 правонарушителям сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Новости Херсонщины >>  сьогодні, 12:12

В период с 20 мая по 20 июня полицейские Херсонщины из незаконного оборота изъяли гранатомет, пулемет КПП, 12 пистолетов и револьверов, 5 обрезов охотничьих ружей, 18 гранат, более 2,5 тысяч патронов к оружию армейских образцов, 19 других боеприпасов, более 100 килограмм пороха и почти 10 килограмм тротила. Kherson.net.ua >>

За время отработки полицейскими был обнаружен 51 факт незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Херсон Онлайн >>

В течение месяца на территории Херсонской области полиция проводила профилактические мероприятия «Оружие». Новости Херсонщины >>


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