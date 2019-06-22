Розширений пошук
оновлено
22.06.2019
12:40

Актуальні теми

Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • российско . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки в ООС: оккупанты понесли потери

Сутки в ООС: оккупанты понесли потери

вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Сайт города Донецка >>  сьогодні, 10:03

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. Online.ua >>

21 июня четырех оккупантов ранили. Также за последние сутки противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил. 057.ua — сайт города Харькова >>

За сутки, 21 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 0642.ua — сайт города Луганска >>

Екатериновка - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; Сайт города Донецка >>

ФОТО:

Online.ua: Сутки в ООС: оккупанты понесли потери 057.ua — сайт города Харькова: Обстрелы из БМП и четверо раненых оккупантов: ситуация в зоне ООС 6264.com.ua - сайт города Краматорска: Война продолжается: 25 обстрелов за сутки, один боец ООС получил травму 0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 25 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет Сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 25 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет

Інші новини теми:

Сутки в ООС: оккупанты понесли потери Online.ua
Война продолжается: 25 обстрелов за сутки, один боец ООС получил травму 6264.com.ua - сайт города Краматорска

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>