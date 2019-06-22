вблизи населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Сайт города Донецка >> сьогодні, 10:03

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям. Online.ua >> сьогодні, 08:17

21 июня четырех оккупантов ранили. Также за последние сутки противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 09:30

За сутки, 21 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них семь раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 10:03