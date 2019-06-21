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оновлено
21.06.2019
13:24

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Мітки сюжету

• Донбасс . • группировка . • минометы . • пищевик . • режим прекращения огня • Евросоюз

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Украинские воины дали мощный ответ врагу на Донбассе - есть погибшие и раненые

Украинские воины дали мощный ответ врагу на Донбассе - есть погибшие и раненые

3 украинских военных получили ранения, еще 1 - боевую травму. Online.ua >>  сьогодні, 09:09

ФОТО:

Online.ua: Украинские воины дали мощный ответ врагу на Донбассе - есть погибшие и раненые

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Украинские воины дали мощный ответ врагу на Донбассе - есть погибшие и раненые Online.ua
Украинские воины дали мощный ответ врагу на Донбассе - есть погибшие и раненые Online.ua

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