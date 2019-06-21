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Володимир Ар'єв
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Баскетбол. ЧМ-2019 33.
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оновлено
21.06.2019
13:24
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Володимир Ар'єв
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Украинские воины дали мощный ответ врагу на Донбассе - есть погибшие и раненые
3 украинских военных получили ранения, еще 1 - боевую травму.
Online.ua >>
сьогодні,
09:09
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Украинские воины дали мощный ответ врагу на Донбассе - есть погибшие и раненые Online.ua
сьогодні, 09:09
Украинские воины дали мощный ответ врагу на Донбассе - есть погибшие и раненые Online.ua
сьогодні, 09:09
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