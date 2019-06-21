За минувшие сутки трое украинских военнослужащих были ранены, один получил боевое травмирование. forUm >> сьогодні, 09:50

Травневое - с миномета калибра 120 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; окраине Майорска - с 82 мм миномета; 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 08:00

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил: два раза Павлополь - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - со станковой противотанкового гранатомета; трижды Водяное - с миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; окраины Новоселовки Второй - с станковой противотанкового гранатомета; населенный пункт Березовая - стрелковое оружие; дважды район населенного пункта Чермалык - с станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки и стрелкового оружия; 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 08:00

От начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. Mariupol.tv >> сьогодні, 08:32