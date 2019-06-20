С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения. forUm >> сьогодні, 09:39

"За минувшие сутки один украинский защитник погиб, один получил ранения и еще один – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащих Минским договоренностям", – сказано в сообщении.

По данным разведки, 19 июня одного оккупанта уничтожили, одного ранили.

20 июня боевики два раза обстреляли позиции украинских военных.

"За текущие сутки один украинский военнослужащий получил ранения. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – добавили в штабе ООС.

Как ранее сообщал Фокус:

17 июня пророссийские боевики 34 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил боевую травму.

За прошлые сутки пророссийские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

За истекшие сутки пророссийские боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что в течение 19 и 20 июня на Донбассе погиб украинский военный, двое получили ранения, еще один – боевое травмирование

Противник открывал огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия