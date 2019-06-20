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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Павлополь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:09

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