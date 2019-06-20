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оновлено
20.06.2019
12:29

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• крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

На Донбассе за минувшие сутки один украинский боец погиб и еще двое пострадали - сводка ООС

На Донбассе за минувшие сутки один украинский боец погиб и еще двое пострадали - сводка ООС

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