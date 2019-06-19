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оновлено
19.06.2019
10:50

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Мітки сюжету

• Лебединский . • гранатометы . • крупнокалиберные пулеметы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

18 июня российские террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня

в районе ЛЕБЕДИНСКОГО - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Mariupol.tv >>  сьогодні, 09:37

С начала текущих суток, 19 июня, враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил. CityNews >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: район населенного пункта АВДЕЕВКА из минометов калибра 82 мм; окрестности КРАСНОГОРОВКИ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Mariupol.tv >>


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