в районе ЛЕБЕДИНСКОГО - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Mariupol.tv >> сьогодні, 09:37

С начала текущих суток, 19 июня, враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил. CityNews >> сьогодні, 08:32