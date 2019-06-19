в районе ЛЕБЕДИНСКОГО - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Mariupol.tv >> сьогодні, 09:37
С начала текущих суток, 19 июня, враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил. CityNews >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: район населенного пункта АВДЕЕВКА из минометов калибра 82 мм; окрестности КРАСНОГОРОВКИ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Mariupol.tv >>