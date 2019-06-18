В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм вблизи н.п. Телеграф >> сьогодні, 19:18
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. Остров >>
На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра операции Объединенных войск в соцсети Фейсбук. Телеграф >>