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оновлено
18.06.2019
20:55

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• гранатометы . • калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • оккупанты . • режим прекращения огня • Евросоюз

У нас потерь нет - штаб ООС

У нас потерь нет - штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили обстрел позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм вблизи н.п. Телеграф >>  сьогодні, 19:18

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет. Остров >>

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра операции Объединенных войск в соцсети Фейсбук. Телеграф >>


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