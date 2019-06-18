Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и Журналіст >> сьогодні, 11:22

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет". Телеграф >> сьогодні, 08:14

17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Mariupol.tv >> сьогодні, 09:53

За минувшие сутки один украинский защитник получил боевое травмирование. Остров >> сьогодні, 09:58