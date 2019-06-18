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оновлено
18.06.2019
11:25

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Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

На Донбассе один украинский боец получил боевое травмирование - ООС

На Донбассе один украинский боец получил боевое травмирование - ООС

Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и Журналіст >>  сьогодні, 11:22

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет". Телеграф >>

17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них девять раз с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Mariupol.tv >>

За минувшие сутки один украинский защитник получил боевое травмирование. Остров >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил обстрел позиций украинских военных вблизи населенного пункта Луганское из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. dnews.dn.ua >>

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Online.ua: Сутки в ООС: боевики значительно увеличили количество обстрелов Online.ua: Сутки в ООС: боевики значительно увеличили количество обстрелов 057.ua — сайт города Харькова: Ранили троих оккупантов и одного украинского бойца: ситуация в зоне ООС dnews.dn.ua: Сводка из зоны ООС за 17 июня: Версии сторон конфликта

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Сутки в ООС: боевики значительно увеличили количество обстрелов Online.ua
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