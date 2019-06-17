Некий представитель "спецслужб ДНР" заявил о том, что боевики якобы установили всех причастных к убийству главаря террористов Александра Захарченко. Tribun >> сьогодні, 14:00

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар в центре Донецка. Слово и Дело >> сьогодні, 13:06

31 августа террористы в Донецке задержали "украинских диверсантов", которых обвинили в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко. Сайт города Донецка >> сьогодні, 13:33

Жена Захарченко заявила о намерении отомстить за гибель супруга. Она якобы посетила передовую для "поднятия боевого духа" террористов и пообещала боевикам помогать, как Батя (Захарченко ред.), продолжая его начинания. Online.ua >> сьогодні, 13:54