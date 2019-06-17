Некий представитель "спецслужб ДНР" заявил о том, что боевики якобы установили всех причастных к убийству главаря террористов Александра Захарченко. Tribun >> сьогодні, 14:00
Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар в центре Донецка. Слово и Дело >>
31 августа террористы в Донецке задержали "украинских диверсантов", которых обвинили в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко. Сайт города Донецка >>
Жена Захарченко заявила о намерении отомстить за гибель супруга. Она якобы посетила передовую для "поднятия боевого духа" террористов и пообещала боевикам помогать, как Батя (Захарченко ред.), продолжая его начинания. Online.ua >>
Организаторы убийства главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко - работники Службы безопасности Украины, и их личности им известны. Online.ua >>