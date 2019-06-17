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оновлено
17.06.2019
17:31

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• Захарченко . • Славянск . • Служба безопасности Украины . • поклад . • спецслужби • Евросоюз

В ОРДЛО "установили", кто организовал убийство Захарченко

В ОРДЛО "установили", кто организовал убийство Захарченко

Некий представитель "спецслужб ДНР" заявил о том, что боевики якобы установили всех причастных к убийству главаря террористов Александра Захарченко. Tribun >>  сьогодні, 14:00

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе Сепар в центре Донецка. Слово и Дело >>

31 августа террористы в Донецке задержали "украинских диверсантов", которых обвинили в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко. Сайт города Донецка >>

Жена Захарченко заявила о намерении отомстить за гибель супруга. Она якобы посетила передовую для "поднятия боевого духа" террористов и пообещала боевикам помогать, как Батя (Захарченко ред.), продолжая его начинания. Online.ua >>

Организаторы убийства главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко - работники Службы безопасности Украины, и их личности им известны. Online.ua >>

ФОТО:

Online.ua: В ОРДЛО "установили", кто организовал убийство Захарченко Online.ua: В ОРДЛО "установили", кто организовал убийство Захарченко

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