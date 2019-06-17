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оновлено
17.06.2019
11:25

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• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • противотанковый гранатомет . • стрелковое оружие • Евросоюз

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На Донбассе за сутки 30 обстрелов, ранены двое украинских военных

На Донбассе за сутки 30 обстрелов, ранены двое украинских военных

Лебединское из противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; dnews.dn.ua >>  сьогодні, 09:46

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз: пять раз в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" и два раза на севере. Деловая столица (газета) >>

За минувшие сутки боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из которых дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Телеграф >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ позиции наших защитников были обстреляны 7 раз: дважды Пивденное из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды Крымское из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды Новотошковское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окрестности Станицы Луганской из стрелкового оружия. forUm >>

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Online.ua: Штаб ООС: в результате обстрелов на Донбассе ранены украинские воины Online.ua: Штаб ООС: в результате обстрелов на Донбассе ранены украинские воины dnews.dn.ua: Сводка из зоны ООС за 16 июня: Версии сторон конфликта

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