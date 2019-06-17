Лебединское из противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; dnews.dn.ua >> сьогодні, 09:46

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз: пять раз в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" и два раза на севере. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 08:17

За минувшие сутки боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из которых дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Телеграф >> сьогодні, 08:17