окраины Крымского - гранатометы различных систем, стрелковое оружие; 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 10:38
За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. Mariupol.tv >>
За текущие сутки один военнослужащий получил ранение. 057.ua — сайт города Харькова >>
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. 0642.ua — сайт города Луганска >>
Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 62.ua — сайт города Донецка >>