окраины Крымского - гранатометы различных систем, стрелковое оружие; 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 10:38

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. Mariupol.tv >> сьогодні, 08:48

За текущие сутки один военнослужащий получил ранение. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 10:00

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 10:38