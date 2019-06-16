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оновлено
16.06.2019
14:51

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Мітки сюжету

• группировка . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • российско . • стрелковое оружие • Евросоюз

За сутки российско-оккупационные войска 21 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет

За сутки российско-оккупационные войска 21 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет

окраины Крымского - гранатометы различных систем, стрелковое оружие; 0642.ua — сайт города Луганска >>  сьогодні, 10:38

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. Mariupol.tv >>

За текущие сутки один военнослужащий получил ранение. 057.ua — сайт города Харькова >>

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. 0642.ua — сайт города Луганска >>

Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 62.ua — сайт города Донецка >>

ФОТО:

62.ua — сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 21 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет 0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 21 раз нарушили перемирие: потерь у ВСУ нет

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