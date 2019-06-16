За сутки, 14 июня, на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 24 раза, из них шесть раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. ГолосUA >> сьогодні, 11:15
За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. Деловая столица (газета) >>
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 15-16 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один военный. Слово и Дело >>
За текущие сутки ранен один военнослужащий. ГолосUA >>