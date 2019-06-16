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оновлено
16.06.2019
14:51

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Мітки сюжету

• Лебединский . • группировка . • защитники . • обстрел . • режим прекращения огня • Евросоюз

Резкое обострение ситуации: за сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 24 раза

Резкое обострение ситуации: за сутки на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 24 раза

За сутки, 14 июня, на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 24 раза, из них шесть раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. ГолосUA >>  сьогодні, 11:15

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет. Деловая столица (газета) >>

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 15-16 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один военный. Слово и Дело >>

За текущие сутки ранен один военнослужащий. ГолосUA >>


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