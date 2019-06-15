Вблизи Лебединского пророссийские наемники совершили обстрел украинских позиций, используя противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. UAtoday >> сьогодні, 18:00

В районе Станицы Луганской боевики четыре раза осуществили обстрелы используя стрелковое оружие, подствольные гранатометы, а также противотанковые гранатометы. forUm >> сьогодні, 15:01