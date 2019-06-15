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оновлено
15.06.2019
20:49

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Мітки сюжету

• Лебединский . • Мариуполь . • Минобороны . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня

Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня

Вблизи Лебединского пророссийские наемники совершили обстрел украинских позиций, используя противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра. UAtoday >>  сьогодні, 18:00

В районе Станицы Луганской боевики четыре раза осуществили обстрелы используя стрелковое оружие, подствольные гранатометы, а также противотанковые гранатометы. forUm >>

От начала текущих суток, 15 июня, боевики на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил 8 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. UAtoday >>


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