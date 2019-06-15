Золотое-4 - 82 мм минометы, гранатометы различных систем; 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 09:35
От начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза. Mariupol.tv >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил: пять раза Марьинка - с 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза Павлополь - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; населенный пункт Красногоровка - 82 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы; вблизи населенного пункта Гнутово - крупнокалиберные пулеметы; дважды Водяное - автоматические гранатометы; окраине Лебединское - стрелковое оружие; 62.ua — сайт города Донецка >>