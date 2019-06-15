Золотое-4 - 82 мм минометы, гранатометы различных систем; 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 09:35

От начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза. Mariupol.tv >> сьогодні, 08:29