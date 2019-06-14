Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Мой Город N >> сьогодні, 10:05
Вчера, 13 июня, на Донбассе боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции в районе села Водяное, села Новоселовка Вторая, села Широкино, поселка Новотроицкое, села Новомихайловка, села... Мой Город N >>