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оновлено
14.06.2019
10:40

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Мітки сюжету

• Донбасс . • Марьинк . • гаубица . • поселок . • режим прекращения огня • Евросоюз

На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе ранены двое украинских военных

Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Мой Город N >>  сьогодні, 10:05

Вчера, 13 июня, на Донбассе боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции в районе села Водяное, села Новоселовка Вторая, села Широкино, поселка Новотроицкое, села Новомихайловка, села... Мой Город N >>


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