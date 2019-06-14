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Наприклад: Олександр Данилюк
оновлено
14.06.2019
10:35

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• Лебединский . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • стрелковое оружие • Евросоюз

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Сводка ООС: 29 обстрелов, двое раненных

Сводка ООС: 29 обстрелов, двое раненных

дважды Крымское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Слово и Дело >>  сьогодні, 09:20

13 июня один боевик был ранен. Также украинские военные уничтожили грузовик и гаубицу Д-30 пророссийских наемников. Деловая столица (газета) >>

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза. 0642.ua — сайт города Луганска >>

За сутки, 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм. 62.ua — сайт города Донецка >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз: Боровское - артиллерия калибра 152 мм; район Луганского - автоматические гранатометы, стрелковое оружие; дважды Золотое-4 - минометы калибра 82 мм, минометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; Остров >>

13 июня один боевик получил ранения, а также был уничтожен один грузовик и гаубица Д-30. ГолосUA >>

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62.ua — сайт города Донецка: За сутки российско-оккупационные войска 29 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Сутки в ООС: боевики ранили одного военного, еще одного травмировали Сайт города Доброполье: Сутки в ООС: боевики ранили одного военного, еще одного травмировали UAtoday: ООС: боевики совершили 29 обстрелов позиций украинских военных, один защитник ранен Online.ua: Враг резко увеличил количество обстрелов на Донбассе - ситуация осложняется
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Online.ua: Враг резко увеличил количество обстрелов на Донбассе - ситуация осложняется ГолосUA: Сводка ООС: 29 обстрелов, двое раненных

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