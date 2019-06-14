дважды Крымское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Слово и Дело >> сьогодні, 09:20

13 июня один боевик был ранен. Также украинские военные уничтожили грузовик и гаубицу Д-30 пророссийских наемников. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 07:29

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза. 0642.ua — сайт города Луганска >> сьогодні, 08:00

За сутки, 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных минскими соглашениями 152 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм. 62.ua — сайт города Донецка >> сьогодні, 08:00

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 11 раз: Боровское - артиллерия калибра 152 мм; район Луганского - автоматические гранатометы, стрелковое оружие; дважды Золотое-4 - минометы калибра 82 мм, минометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; Остров >> сьогодні, 08:25