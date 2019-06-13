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оновлено
13.06.2019
20:14

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Мітки сюжету

• артобстрел . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • обстрелы . • стрелковое оружие • Евросоюз

За день на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 9 раз

За день на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 9 раз

вблизи Широкино, со стороны населенного пункта Саханка - с ручного противотанкового гранатомета; ГолосUA >>  сьогодні, 20:04

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Остров >>

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, из них: в районе населенного пункта Водяное, с направления Азова - из стрелкового оружия; Деловая столица (газета) >>

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. ГолосUA >>


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