вблизи Широкино, со стороны населенного пункта Саханка - с ручного противотанкового гранатомета; ГолосUA >> сьогодні, 20:04

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток 13 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Остров >> сьогодні, 19:13

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, из них: в районе населенного пункта Водяное, с направления Азова - из стрелкового оружия; Деловая столица (газета) >> сьогодні, 19:15