Сотрудники Департамента контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковщины предотвратили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры. Газета Время >> сьогодні, 16:40

"Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ "А" задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки "Днепр"КП" Харьковводоканал"в поселке Краснопавловка", сказано в сообщении.

В феврале 2019 диверсант был завербован сотрудниками ФСБ РФ в российском Белгороде и совершил это преступление по их заданию.

Мужчину завербовала ФСБ Сотрудники Департамента контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковщины предотвратили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.