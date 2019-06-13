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На Харьковщине СБУ предотвратила мощный взрыв

На Харьковщине СБУ предотвратила мощный взрыв

Сотрудники Департамента контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковщины предотвратили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры. Газета Время >>  сьогодні, 16:40

"Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ "А" задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки "Днепр"КП" Харьковводоканал"в поселке Краснопавловка", сказано в сообщении.

В феврале 2019 диверсант был завербован сотрудниками ФСБ РФ в российском Белгороде и совершил это преступление по их заданию.

Мужчину завербовала ФСБ Сотрудники Департамента контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Харьковщины предотвратили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Фокус
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Газета Время: СБУ поймала диверсанта, который хотел взорвать емкости с хлором в Харьковской области ГолосUA: На Харьковщине СБУ предотвратила мощный взрыв Газета Время: СБУ поймала диверсанта, чьи действия могли повлечь остановку водоснабжения в Харькове

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