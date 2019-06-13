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оновлено
13.06.2019
14:01

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• Белгород . • Служба безопасности Украины . • диверсант . • избрание меры пресечения . • хлор • Евросоюз

В СБУ заявили о предотвращении теракта в Харькове - готовился взрыв емкости с хлором

В СБУ заявили о предотвращении теракта в Харькове - готовился взрыв емкости с хлором

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины совместно с УСБ Украины в Харьковской области предупредили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры. 057.ua — сайт города Харькова >>  сьогодні, 13:09

В спецслужбе отмечают, что по словам задержанного, в феврале 2019г он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г. Белгород (Россия) и совершил это преступление по их заданию.

Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая, говорится в сообщении.

Указанному гражданину Украины объявили подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 (Диверсия) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Управлением СБУ в Харьковской области предупредили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры области завербованным ФСБ России местным жителем.

Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ А задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки Днепр КП Харьковводоканал в поселке Краснопавловка, сообщает пресс-центр СБ Украины в четверг.

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