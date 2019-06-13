"В ночь на четверг ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Эксперт-Центр >> сьогодні, 10:25

Информации о наличии пострадавших в обмене ударами не поступало. Ведомости >> сьогодні, 09:31

В мае Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода. Эксперт-Центр >> сьогодні, 10:24