"В ночь на четверг ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Эксперт-Центр >> сьогодні, 10:25
Информации о наличии пострадавших в обмене ударами не поступало. Ведомости >>
В мае Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода. Эксперт-Центр >>
Израильская авиация в четверг, 13 июня, атаковала "подземную инфраструктуру" палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету, которая была выпущена с территории анклава, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу. Эксперт-Центр >>