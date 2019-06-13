Розширений пошук
оновлено
13.06.2019
14:01

Актуальні теми

Мітки сюжету

• граница сектора Газа . • израильтяне . • инфраструктура . • ракета . • террор • Евросоюз

Израиль и Хамас обменялись ракетными ударами

"В ночь на четверг ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Эксперт-Центр >>  сьогодні, 10:25

Информации о наличии пострадавших в обмене ударами не поступало. Ведомости >>

В мае Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода. Эксперт-Центр >>

Израильская авиация в четверг, 13 июня, атаковала "подземную инфраструктуру" палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету, которая была выпущена с территории анклава, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу. Эксперт-Центр >>


Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>