Попасная - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета; вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелковое оружие; четыре раза зайцев - из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; дважды район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем, Южное - автоматический гранатомет и стрелковое оружие. Остров >> сьогодні, 10:09

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ОС были обстреляны 12 раз. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:00

-центра штаба ООС 12 июня один оккупант уничтожен и 3 ранены. Mariupol.tv >> сьогодні, 09:35

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:вблизи населенного пункта Водяное - из стрелкового оружия; forUm >> сьогодні, 09:40