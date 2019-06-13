Попасная - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета; вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелковое оружие; четыре раза зайцев - из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; дважды район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем, Южное - автоматический гранатомет и стрелковое оружие. Остров >> сьогодні, 10:09
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ОС были обстреляны 12 раз. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>
-центра штаба ООС 12 июня один оккупант уничтожен и 3 ранены. Mariupol.tv >>
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:вблизи населенного пункта Водяное - из стрелкового оружия; forUm >>
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. Остров >>