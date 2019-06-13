Розширений пошук
оновлено
13.06.2019
11:15

Актуальні теми

Мітки сюжету

• группировка . • калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • населенные пункты . • стрелковое оружие • Евросоюз

На Донбассе ранен один украинский боец - штаб ООС

На Донбассе ранен один украинский боец - штаб ООС

Попасная - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета; вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелковое оружие; четыре раза зайцев - из 120 мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; дважды район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем, Южное - автоматический гранатомет и стрелковое оружие. Остров >>  сьогодні, 10:09

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ОС были обстреляны 12 раз. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

-центра штаба ООС 12 июня один оккупант уничтожен и 3 ранены. Mariupol.tv >>

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:вблизи населенного пункта Водяное - из стрелкового оружия; forUm >>

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. Остров >>

ФОТО:

0642.ua — сайт города Луганска: За сутки российско-оккупационные войска 28 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Сутки в ООС: 28 обстрелов, одного украинского воина ранили 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Защитники Авдеевки трижды попали под обстрелы 057.ua — сайт города Харькова: Один убитый оккупант и трое раненых: ситуация в зоне ООС

Інші новини теми:

За сутки российско-оккупационные войска 28 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ 62.ua — сайт города Донецка
За сутки российско-оккупационные войска 28 раз нарушили перемирие: ранен воин ВСУ 0642.ua — сайт города Луганска
Защитники Авдеевки трижды попали под обстрелы 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова
Один убитый оккупант и трое раненых: ситуация в зоне ООС 057.ua — сайт города Харькова

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>