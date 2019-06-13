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оновлено
13.06.2019
11:15

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Мітки сюжету

• группировка . • калибр . • минометы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 раненый

ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 раненый

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>  сьогодні, 09:17

Как пишет «Слово и Дело», об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 13 июня. «Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - подчеркнули в штабе. Слово и Дело >>

12 июня один боевик был уничтожен и 3 ранены. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: возле населенного пункта Водяное - стрелковое оружие. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>


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