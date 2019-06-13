"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 09:17

Как пишет «Слово и Дело», об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 13 июня. «Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - подчеркнули в штабе. Слово и Дело >> сьогодні, 08:00

12 июня один боевик был уничтожен и 3 ранены. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:06