С начала суток среды, 12 июня, представители незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня; никто из украинских военнослужащих не пострадал. Слово и Дело >> сьогодні, 20:46

За сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. ГолосUA >> сьогодні, 20:29