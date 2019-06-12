С начала суток среды, 12 июня, представители незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня; никто из украинских военнослужащих не пострадал. Слово и Дело >> сьогодні, 20:46
За сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. ГолосUA >>
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия» Слово и Дело >>