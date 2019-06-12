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оновлено
12.06.2019
20:51

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Мітки сюжету

• Донбасс . • группировка . • минометы . • населенные пункты . • режим прекращения огня • Евросоюз

Боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе

Боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе

С начала суток среды, 12 июня, представители незаконных вооруженных формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня; никто из украинских военнослужащих не пострадал. Слово и Дело >>  сьогодні, 20:46

За сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. ГолосUA >>

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия» Слово и Дело >>


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