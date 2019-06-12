"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:06

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия". 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> 09.06.2019 09:19