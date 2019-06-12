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оновлено
12.06.2019
14:35

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Мітки сюжету

• артиллерия . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

ООС: Боевики били из минометов, БМП и артиллерии, 3 раненых

ООС: Боевики били из минометов, БМП и артиллерии, 3 раненых

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>  сьогодні, 09:06

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия". 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>

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6264.com.ua - сайт города Краматорска: ООС: Боевики били из минометов, БМП и артиллерии, 3 раненых

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