"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >> сьогодні, 09:06
"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия". 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>
За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. 6264.com.ua - сайт города Краматорска >>