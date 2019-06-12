Во время мероприятий полицейскими обнаружено и изъято: 127 патронов к автоматическому оружию калибра 5,45 мм; Наш Город Мелитополь >> сьогодні, 11:52

Часть боеприпасов специалисты-взрывотехники обезвредили, другое изъято и направлено на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Сайт города Мелитополь >> вчора, 13:33

7 пулеметных лент без боеприпасов. 061.ua — сайт города Запорожья >> вчора, 13:46