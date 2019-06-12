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оновлено
12.06.2019
15:05

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• Акимовка . • арсенал . • боеприпасы . • взрывчатка . • полиция • Евросоюз

У жителя Запорожской области обнаружили арсенал боеприпасов, - ФОТО

У жителя Запорожской области обнаружили арсенал боеприпасов, - ФОТО

Во время мероприятий полицейскими обнаружено и изъято: 127 патронов к автоматическому оружию калибра 5,45 мм; Наш Город Мелитополь >>  сьогодні, 11:52

Часть боеприпасов специалисты-взрывотехники обезвредили, другое изъято и направлено на исследование в Запорожский Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Сайт города Мелитополь >>

7 пулеметных лент без боеприпасов. 061.ua — сайт города Запорожья >>

10 июня сотрудники криминальной полиции совместно со следователем Акимовского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области провели санкционированный обыск по месту жительства мужчины 1976 года рождения. Наш Город Мелитополь >>

ФОТО:

061.ua — сайт города Запорожья: У жителя Запорожской области обнаружили арсенал боеприпасов, – ФОТО

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