"Вследствие вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения. Остров >> сьогодні, 08:32

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 07:17

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли 17 раз позиции Объединенных сил. Телеграф >> сьогодні, 08:20

В течение минувших суток 11 июня вооруженные формирования российских оккупантов 24 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >> сьогодні, 08:20