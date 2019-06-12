"Вследствие вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения. Остров >> сьогодні, 08:32
"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза. Деловая столица (газета) >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли 17 раз позиции Объединенных сил. Телеграф >>
В течение минувших суток 11 июня вооруженные формирования российских оккупантов 24 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>
Как пишет «Слово и Дело», об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил. «Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - подчеркнули в штабе. Слово и Дело >>