Розширений пошук
оновлено
12.06.2019
08:41

Актуальні теми

Мітки сюжету

• калибр . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Война на востоке Украины: за сутки ранены трое украинских военнослужащих

Война на востоке Украины: за сутки ранены трое украинских военнослужащих

"Вследствие вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения. Остров >>  сьогодні, 08:32

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза. Деловая столица (газета) >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли 17 раз позиции Объединенных сил. Телеграф >>

В течение минувших суток 11 июня вооруженные формирования российских оккупантов 24 раза обстреляли позиции ВСУ. Online.ua >>

Как пишет «Слово и Дело», об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил. «Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - подчеркнули в штабе. Слово и Дело >>

ФОТО:

Online.ua: Сутки в ООС: есть потери с обеих сторон Телеграф: Штаб ООС: За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Інші новини теми:

Сутки в ООС: есть потери с обеих сторон Online.ua
Война на востоке Украины: за сутки ранены трое украинских военнослужащих Остров

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>