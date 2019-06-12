Розширений пошук
оновлено
12.06.2019
00:19

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Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • оккупанты . • стрелковое оружие • Евросоюз

Двое бойцов ВСУ ранены после 5 обстрелов со стороны оккупантов - штаб ООС

Водяное от направления населенного пункта Ужовка - из стрелкового оружия; Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>  вчора, 22:36

Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Остров >>

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Такая информация была озвучена на вечернем брифинге пресс-центра штаба ООС. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>


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