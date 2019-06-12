Водяное от направления населенного пункта Ужовка - из стрелкового оружия; Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> вчора, 22:36
Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Остров >>
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Такая информация была озвучена на вечернем брифинге пресс-центра штаба ООС. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>