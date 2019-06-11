При обследовании здания взрывных устройств не обнаружено, вызов ложный. Nikolaev-city >> сьогодні, 12:08
В сообщении ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области говорится: От дежурного персонала станции к ПЗЧ 27 ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение об установлении взрывного устройства на территории предприятия. Nikolaev24 >>
Утром в понедельник, 10 июня, от дежурного персонала Южно-Украинский атомной электростанции в службу спасения поступило сообщение об установке взрывного устройства на станции. Об этом сообщается в оперативной сводке ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Nikolaev-city >>