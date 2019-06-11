При обследовании здания взрывных устройств не обнаружено, вызов ложный. Nikolaev-city >> сьогодні, 12:08

В сообщении ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области говорится: От дежурного персонала станции к ПЗЧ 27 ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение об установлении взрывного устройства на территории предприятия. Nikolaev24 >> сьогодні, 10:45