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оновлено
11.06.2019
12:56

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Мітки сюжету

• взрывные устройства . • обследование . • персонал . • станция . • установление • Евросоюз

Южно-Украинскую атомную станция снова «минировали»

Южно-Украинскую атомную станция снова «минировали»

При обследовании здания взрывных устройств не обнаружено, вызов ложный. Nikolaev-city >>  сьогодні, 12:08

В сообщении ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области говорится: От дежурного персонала станции к ПЗЧ 27 ГПСЧ ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение об установлении взрывного устройства на территории предприятия. Nikolaev24 >>

Утром в понедельник, 10 июня, от дежурного персонала Южно-Украинский атомной электростанции в службу спасения поступило сообщение об установке взрывного устройства на станции. Об этом сообщается в оперативной сводке ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Nikolaev-city >>


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