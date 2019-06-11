Потерь среди украинских защитников нет 10 июня ранены двое противников. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:00
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил дважды - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Водяного и Песков. Также, напомним, за прошедшие сутки 9 июня, боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных. ГолосUA >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 12 раз обстрелял позиции ОС: шесть раз - Водяное, а также - Опытное, район Песков, Марьинку, Широкино, окрестности Новотроицкого и Пищевик. Сайт города Доброполье >>