Потерь среди украинских защитников нет 10 июня ранены двое противников. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:00

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил дважды - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Водяного и Песков. Также, напомним, за прошедшие сутки 9 июня, боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных. ГолосUA >> сьогодні, 08:52