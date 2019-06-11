Розширений пошук
оновлено
11.06.2019
11:05

Актуальні теми

Мітки сюжету

• группировка . • окрестность . • пищевик . • потери . • режим прекращения огня • Евросоюз

Сутки в зоне ООС: 17 обстрелов, потерь нет

Сутки в зоне ООС: 17 обстрелов, потерь нет

Потерь среди украинских защитников нет 10 июня ранены двое противников. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>  сьогодні, 09:00

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил дважды - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Водяного и Песков. Также, напомним, за прошедшие сутки 9 июня, боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных. ГолосUA >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 12 раз обстрелял позиции ОС: шесть раз - Водяное, а также - Опытное, район Песков, Марьинку, Широкино, окрестности Новотроицкого и Пищевик. Сайт города Доброполье >>

ФОТО:

Сайт города Доброполье: Сутки в ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позициии 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Обострение на Донбассе: боевики 17 раз обстреляли украинские позициии

Інші новини теми:

Обострение на Донбассе: боевики 17 раз обстреляли украинские позициии 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>