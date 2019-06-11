В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников: Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 10:10
Светлодарск - 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы; район населенного пункта Южное - из минометов калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы; вблизи Новоалександровки - гранатометы; окраине Новгородского - минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Деловая столица (газета) >>
"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза". Эксперт-Центр >>
Боевики также вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Online.ua >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил: шесть раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Телеграф >>