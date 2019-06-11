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оновлено
11.06.2019
11:05

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Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

Оккупанты 17 раз обстреляли украинские позиции

Оккупанты 17 раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников: Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>  сьогодні, 10:10

Светлодарск - 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы; район населенного пункта Южное - из минометов калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы; вблизи Новоалександровки - гранатометы; окраине Новгородского - минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Деловая столица (газета) >>

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза". Эксперт-Центр >>

Боевики также вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Online.ua >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли позиции Объединенных сил: шесть раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Телеграф >>

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Online.ua: Сутки в ООС: боевики применили минометы и крупнокалиберные пулеметы Телеграф: Штаб ООС: Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

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