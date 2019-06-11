В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позиций украинских защитников: Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 10:10

Светлодарск - 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы; район населенного пункта Южное - из минометов калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы; вблизи Новоалександровки - гранатометы; окраине Новгородского - минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 07:18

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза". Эксперт-Центр >> сьогодні, 07:50

Боевики также вели обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Online.ua >> сьогодні, 08:15