Восемь раз боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями 122-мм артиллерию, а также минометы калибра 120 и 82 мм. Фокус >> сьогодні, 07:49

Погибших и раненых среди украинских военных нет На Донбассе, за прошедшие сутки, вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Восемь раз боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями 122-мм артиллерию, а также минометы калибра 120 и 82 мм.

Противник также обстреливал украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.