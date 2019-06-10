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оновлено
10.06.2019
11:50

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• Донбасс . • боевая машина пехоты . • обстрелы . • оккупанты . • режим прекращения огня • Евросоюз

Боевики на Донбассе 26 раз нарушили режим тишины

Боевики на Донбассе 26 раз нарушили режим тишины

Восемь раз боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями 122-мм артиллерию, а также минометы калибра 120 и 82 мм. Фокус >>  сьогодні, 07:49

Погибших и раненых среди украинских военных нет На Донбассе, за прошедшие сутки, вооруженные формирования Российской Федерации 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Восемь раз боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями 122-мм артиллерию, а также минометы калибра 120 и 82 мм.

Противник также обстреливал украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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