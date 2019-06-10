Розширений пошук
оновлено
10.06.2019
11:50

Актуальні теми

Мітки сюжету

• крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

За один день в зоне ООС были выведены из строя 10 оккупантов

За один день в зоне ООС были выведены из строя 10 оккупантов

два раза ЗАЙЦЕВО из автоматических гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Mariupol.tv >>  сьогодні, 09:47

"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. RUpor.info >>

Уничтожена одна единица военной техники боевиков. Online.ua >>

В течение минувших суток 9 июня вооруженные формирования российских оккупантов 26 раз обстреляли позиции украинских военных. Online.ua >>

Восемь раз вчера противник применил запрещенные минскими соглашениями 122 мм артиллерию и минометы калибра 120 и 82 мм. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>

С начала текущих суток, 10 июня, враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза. Сайт города Доброполье >>

ФОТО:

Online.ua: Сутки в ООС: оккупанты понесли большие потери 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова: Донбасский фронт: Авдеевка вновь попала в сводку обстрелов Сайт города Доброполье: Донбасский фронт: Авдеевка вновь попала в сводку обстрелов

Інші новини теми:

10 раненых и разбитая техника: ВСУ устроили террористам ад на Донбассе Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР
Боевики усилили огневую активность на мариупольском направлении Mariupol.tv

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>