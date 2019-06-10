два раза ЗАЙЦЕВО из автоматических гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Mariupol.tv >> сьогодні, 09:47
"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. RUpor.info >>
Уничтожена одна единица военной техники боевиков. Online.ua >>
В течение минувших суток 9 июня вооруженные формирования российских оккупантов 26 раз обстреляли позиции украинских военных. Online.ua >>
Восемь раз вчера противник применил запрещенные минскими соглашениями 122 мм артиллерию и минометы калибра 120 и 82 мм. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >>
С начала текущих суток, 10 июня, враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза. Сайт города Доброполье >>