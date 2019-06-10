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"Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет. RUpor.info >> сьогодні, 08:02

Уничтожена одна единица военной техники боевиков. Online.ua >> сьогодні, 08:18

В течение минувших суток 9 июня вооруженные формирования российских оккупантов 26 раз обстреляли позиции украинских военных. Online.ua >> сьогодні, 08:18

Восемь раз вчера противник применил запрещенные минскими соглашениями 122 мм артиллерию и минометы калибра 120 и 82 мм. 06239.com.ua - сайт городов Красноармейска и Димитрова >> сьогодні, 09:00