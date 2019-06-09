С начала текущих суток оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил три раза. Слово и Дело >> сьогодні, 09:20
"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия". Деловая столица (газета) >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Телеграф >>
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевые травмы. Online.ua >>
1 украинский военный получил ранения. Слово и Дело >>