Розширений пошук
оновлено
09.06.2019
10:15

Актуальні теми

Мітки сюжету

• боевая машина пехоты . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • режим прекращения огня . • стрелковое оружие • Евросоюз

На Донбассе один украинский военный получил ранение

На Донбассе один украинский военный получил ранение

С начала текущих суток оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил три раза. Слово и Дело >>  сьогодні, 09:20

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия". Деловая столица (газета) >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Телеграф >>

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевые травмы. Online.ua >>

1 украинский военный получил ранения. Слово и Дело >>

ФОТО:

Online.ua: Украинские военные продвинулись вперед на Светлодарской дуге

Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>