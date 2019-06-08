из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Зайцевого. Kopirkin >> сьогодні, 11:15

пять раз в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

около Новоалександровки-2 из артиллерии 152 мм, минометов 82 мм;

дважды вблизи Марьинки - из 82 мм минометов и стрелкового оружия;

два раза вблизи Новогригорьевки из гранатометов и пулеметов;

вблизи населенного пункта Гнутово из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

около Николаевки из противотанковых гранатометов;

возле Авдеевки из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Пятеро ранено и шестеро травмировано За прошедшие сутки, 7 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Новоселовка-2 - из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;