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оновлено
08.06.2019
11:39

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Мітки сюжету

• боевая машина пехоты . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • стрелковое оружие • Евросоюз

Сутки на Донбассе унесли жизни двоих украинских военных

Сутки на Донбассе унесли жизни двоих украинских военных

из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Зайцевого. Kopirkin >>  сьогодні, 11:15

пять раз в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;

четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

около Новоалександровки-2 из артиллерии 152 мм, минометов 82 мм;

дважды вблизи Марьинки - из 82 мм минометов и стрелкового оружия;

два раза вблизи Новогригорьевки из гранатометов и пулеметов;

вблизи населенного пункта Гнутово из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

около Николаевки из противотанковых гранатометов;

возле Авдеевки из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Пятеро ранено и шестеро травмировано За прошедшие сутки, 7 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Новоселовка-2 - из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;

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dnews.dn.ua: Сводка из зоны ООС за 7 июня: Версии сторон конфликта Gottstat.com: За минувшие сутки двое военнослужащих ВСУ погибли, пять получили ранения, еще 7 получили боевые травмы UAtoday: Обострение в зоне ООС: боевики совершили 28 обстрелов позиций украинских военных, есть погибшие и раненые

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