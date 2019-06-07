в районе населенного пункта Новолуганское по направлению населенного пункта Калининское из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм; Вести-UA >> сьогодні, 23:03

Российские оккупационные войска с начала суток произвели 12 обстрелов позиций украинской армии на Донбассе Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в Facebook, передает "ДС". Деловая столица (газета) >> сьогодні, 19:12

В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток 7 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Остров >> сьогодні, 19:28

За день, 7 июня, на Донбассе позиции ВСУ обстреляли 12 раз. ГолосUA >> сьогодні, 20:12

С начала суток, 7 июня, в зоне проведения ООС на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> сьогодні, 22:33