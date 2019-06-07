Сообщение об угрозе минирования железнодорожного вокзала в полицию поступило около 17:00. Газета "Лица" >> сьогодні, 16:49
пятница, 7 июня, 2019 - 15:38 По факту ложного сообщения о заминировании железнодорожного вокзала полиция открыла уголовное производство. Кстати+ >>
Оперативники Южного отделения полиции в течение суток установили личность и местонахождение злоумышленника, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель. Відкритий >>
6 июня следственным отделением Южного отделения полиции по согласованию с местной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Газета "Лица" >>