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оновлено
07.06.2019
21:33

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• Уголовный кодекса Украины . • кинолог с собакой . • минирование . • полиция . • состояние алкогольного опьянения • Евросоюз

В Каменском задержали мужчину, который "заминировал" железнодорожный вокзал

В Каменском задержали мужчину, который "заминировал" железнодорожный вокзал

Сообщение об угрозе минирования железнодорожного вокзала в полицию поступило около 17:00. Газета "Лица" >>  сьогодні, 16:49

пятница, 7 июня, 2019 - 15:38 По факту ложного сообщения о заминировании железнодорожного вокзала полиция открыла уголовное производство. Кстати+ >>

Оперативники Южного отделения полиции в течение суток установили личность и местонахождение злоумышленника, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала. Им оказался 37-летний ранее судимый местный житель. Відкритий >>

6 июня следственным отделением Южного отделения полиции по согласованию с местной прокуратурой ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Газета "Лица" >>

ФОТО:

Відкритий: В Каменском полиция задержала лжеминера

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