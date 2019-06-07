С начала текущих суток боевики обстреляли позиции Объединенных сил 7 раз. Багнет >> сьогодні, 09:59

вблизи населенного пункта Опытное из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

шесть раз в районе города Павлополь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

четыре раза в районе населенного пункта Водяное из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды вблизи населенного пункта Чермалык из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки с автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.

За минувшие сутки 6 июня боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил: