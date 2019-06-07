Враг применял вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >> вчора, 20:44
Потери противника уточняются. Также напомним, танковый резерв ООС проводит учения на Донбассе. Слово и Дело >>
На Донбассе с начала суток, 6 июня, боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных. ГолосUA >>
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты совершили четыре обстрела позиций в районе Павлополя, Ужовки, Водяного и Марьинки, А в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял позиции вблизи Майорска. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>