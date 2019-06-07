Розширений пошук
оновлено
07.06.2019
03:52

Актуальні теми

Мітки сюжету

• Донбасс . • боевая машина пехоты . • гранатометы . • крупнокалиберные пулеметы . • режим прекращения огня • Евросоюз

Позиции ВСУ на Донбассе с начала суток обстреляли пять раз

Позиции ВСУ на Донбассе с начала суток обстреляли пять раз

Враг применял вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>  вчора, 20:44

Потери противника уточняются. Также напомним, танковый резерв ООС проводит учения на Донбассе. Слово и Дело >>

На Донбассе с начала суток, 6 июня, боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных. ГолосUA >>

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты совершили четыре обстрела позиций в районе Павлополя, Ужовки, Водяного и Марьинки, А в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял позиции вблизи Майорска. Национальный антикоррупционный портал АНТИКОР >>


Дивись також:

Калейдоскоп подій




© 1998–2019 <МЕТА>