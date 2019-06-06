За прошедшие сутки, 5 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один солдат погиб и еще один получил ранения. ГолосUA >> сьогодні, 10:50
4-5 июня в результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Gottstat.com >>
На каждый обстрел противник получил адекватный ответ". Вести-UA >>
Один оккупант ликвидирован, еще четверо ранены. Журналіст >>
От начала суток четверга, 6 июня, противник дважды обстрелял украинские позиции вблизи Павлополя и Водяного. ГолосUA >>