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оновлено
06.06.2019
18:31

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• Донбасс . • боевая машина пехоты . • группировка . • противник . • режим прекращения огня • Евросоюз

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Сутки в зоне ООС: 12 обстрелов, один погибший и один раненный

Сутки в зоне ООС: 12 обстрелов, один погибший и один раненный

За прошедшие сутки, 5 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один солдат погиб и еще один получил ранения. ГолосUA >>  сьогодні, 10:50

4-5 июня в результате усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Gottstat.com >>

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ". Вести-UA >>

Один оккупант ликвидирован, еще четверо ранены. Журналіст >>

От начала суток четверга, 6 июня, противник дважды обстрелял украинские позиции вблизи Павлополя и Водяного. ГолосUA >>

ФОТО:

ГолосUA: Сутки в зоне ООС: 12 обстрелов, один погибший и один раненный

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