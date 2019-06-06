трижды вблизи села Водяное из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Богдановка из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Новотроицкое из станковых противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Пищевик с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Талаковка из ручных противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Новогригорьевка из крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки 5 июня боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил: