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оновлено
05.06.2019
23:31

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Мітки сюжету

• Волновахский район . • военнослужащий . • крупнокалиберные пулеметы . • режим прекращения огня . • сторона • Евросоюз

День в ООС: Пять обстрелов со стороны боевиков, погиб военнослужащий ВСУ

День в ООС: Пять обстрелов со стороны боевиков, погиб военнослужащий ВСУ

в районе с.Водяное Волновахского района Донецкой области - со стороны с.Азов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Слово и Дело >>  сьогодні, 20:46

Один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований с начала суток до 18:00, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook. Телеграф >>

На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются» Слово и Дело >>


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