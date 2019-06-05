в районе с.Водяное Волновахского района Донецкой области - со стороны с.Азов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Слово и Дело >> сьогодні, 20:46

Один украинский военнослужащий погиб вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований с начала суток до 18:00, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook. Телеграф >> сьогодні, 20:20