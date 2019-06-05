"Если бы Зеленский спросил, я бы ему посоветовал: Багнет >> сьогодні, 15:42

За первые сутки зарубежного визита Зеленского - трое погибших и трое раненых наших солдат!" - написал сегодня Гриценко на своей странице в Facebook. Он также поделился советами, которые дал Зеленскому, спроси тот. "1. Деловая столица (газета) >> сьогодні, 11:19

Зеленский объявил о новых украинских инициативах по поиску мирного решения в Минске, анонсировал участие в ТКГ начальника Генштаба ВС Украины, чего раньше не было, и утвердил обновленный состав представителей Украины в ТКГ. Днепр Час >> сьогодні, 13:00