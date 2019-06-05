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оновлено
05.06.2019
14:25

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Мітки сюжету

• боевая машина пехоты . • группировка . • населенные пункты . • обострение . • режим прекращения огня • Евросоюз

Сутки в ООС: 20 обстрелов, трое погибших

Сутки в ООС: 20 обстрелов, трое погибших

С начала суток 5 июня в ходе обстрелов погиб еще один украинский военнослужащий. Kopirkin >>  сьогодні, 13:15

Сообщение На Донбассе погибли трое украинских военных появились сначала на Корабелов. Корабелов.инфо >>

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 4-5 июня боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены. ГолосUA >>

Потерь среди украинских военных нет. Паноптикон >>

В результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены. Журналіст >>


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