С начала суток 5 июня в ходе обстрелов погиб еще один украинский военнослужащий. Kopirkin >> сьогодні, 13:15

Сообщение На Донбассе погибли трое украинских военных появились сначала на Корабелов. Корабелов.инфо >> сьогодні, 09:21

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за сутки 4-5 июня боевики 20 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены. ГолосUA >> сьогодні, 09:22

Потерь среди украинских военных нет. Паноптикон >> сьогодні, 09:45