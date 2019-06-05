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оновлено
05.06.2019
14:25

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• боевая машина пехоты . • крупнокалиберные пулеметы . • минометы . • населенные пункты . • стрелковое оружие • Евросоюз

Трагические сводки из зоны ООС: Двое украинских военных погибли, еще троих - ранили

Трагические сводки из зоны ООС: Двое украинских военных погибли, еще троих - ранили

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1. 057.ua — сайт города Харькова >>  сьогодні, 10:40

дважды в районе населенного пункта Опытное из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая из противотанковых ракетных комплексов;

дважды в районе населенного пункта Талаковка из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь с автоматических станковых гранатометов;

вблизи населенного пункта Пески с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе села Водяное из стрелкового оружия.

За минувшие сутки 4 июня боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи города Авдеевка из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

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