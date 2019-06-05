В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1. 057.ua — сайт города Харькова >> сьогодні, 10:40

дважды в районе населенного пункта Опытное из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая из противотанковых ракетных комплексов;

дважды в районе населенного пункта Талаковка из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь с автоматических станковых гранатометов;

вблизи населенного пункта Пески с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе села Водяное из стрелкового оружия.

За минувшие сутки 4 июня боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи города Авдеевка из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;